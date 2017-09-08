Акции "Роснефти" растут на 2,4% на фоне новости о покупке CEFC 14,16% акций компании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акции "Роснефти" на торгах Московской биржи растут на 2,4%, до 313,3 рубля за бумагу, на фоне сообщения о покупке китайской CEFC 14,16% акций компании, свидетельствуют данные торгов.

Трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" CEFC с премией в 16% к рынку.