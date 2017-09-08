S&P понизило рейтинги АФК "Система" до "ВВ-"

ТАСС, 8 сентября. Международное рейтинговое S&P понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "ВВ-" с "ВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги как и ранее находятся на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.

"Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что заморозка дивидендов МТС в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" и "Башнефти", может привести к ухудшению ликвидности АФК", - говорится в сообщении S&P.

В агентстве напомнили, что в июле поместили рейтинги "Системы" в список на пересмотр с возможностью понижения. В нынешнем случае это отражает неопределенность относительно итогов судебного заседания, на котором суд постановил взыскать с АФК "Система" 136,3 млрд рублей в пользу "Башнефти".

Аналитики S&P отмечают, что пока не ясно из каких источников АФК возьмет средства на возмещение иска, при этом компания все еще рассматривает различные варианты, и существует неопределенность в плане решения суда о финальной сумме иска.