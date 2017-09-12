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Кабмин с помощью чек-листов ограничит проверки в трудовой сфере с 2018 года

Экономика и бизнес
12 сентября, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы

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© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании со следующего года проверочных листов при государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства. Документ, подписанный 8 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.

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Постановление вносит изменения в положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства, предписывая при проведении контроля обязательно использовать проверочные листы. "Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы", - отмечается в справке к документу.

Предполагается, что проверочные листы должны содержать вопросы, затрагивающие предъявляемые к предприятию и индивидуальному предпринимателю наиболее значимые обязательные требования законодательства.

Как отмечается в справке, новая мера должна снизить административные и финансовые издержки, повысить прозрачность контрольно-надзорных органов и сократить время проведения проверок.

Внесенные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

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