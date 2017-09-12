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Власти Петербурга планируют достроить вторую очередь долгостроя ГК "Город" в 2018 году

Экономика и бизнес
12 сентября, 10:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что вторую очередь проблемного жилкомплекса "Ленинский парк" планируют достроить в сентябре текущего года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют достроить в первом квартале 2018 года вторую очередь - 2 тыс. квартир - проблемного жилого комплекса группы компаний "Город". Об этом сообщил во вторник вице-губернатор города Игорь Албин на своей странице в Telegram.

ГК "Город" возводит в Петербурге жилые комплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда", в число проблемных попали 13 домов - это около 6 тыс. квартир общей площадью более 260 тыс. кв. м, количество договоров долевого участия на этих объектах - около 5 тыс. В связи с долгостроем возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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"Второй блок - это еще 2 тыс. квартир. При участии кредитного плеча, вы знаете, это "Банк "Санкт-Петербург", и при участии "ЛенСпецСМУ" - у нас появился новый застройщик - мы предполагаем, что максимум в первом квартале 2018 года все работы на этом объекте будут завершены", - написал Албин.

Ранее сообщалось, что вторую очередь проблемного жилкомплекса "Ленинский парк" (участки 5, 6Б, 6В, 7Б, 7В), относящегося к группе компаний "Город", планируют достроить в сентябре этого года. В середине июня было получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 6А и 7А жилкомплекса "Ленинский парк", дольщики начали получать ключи от квартир. Первые квартиры сдаются без отделки.

Как отметил Албин, завершающие работы по этим объектам планируется довести до конца в сентябре.

"По группе компания "Город" у нас есть три блока, первый блок - это введенные в эксплуатацию две тысячи квартир в двух домах 6А и 7А ЖК "Ленинский парк". Там необходимо завершить работу по дефектовке и запустить лифтовое оборудование. Мы рассчитываем, что до конца сентября все эти работы будут завершены, и нареканий по поводу этой очереди группы компаний "Город" больше не возникнет", - отметил он.

Объекты ГК "Город"

Строительство жилых комплексов группы компаний "Город" в Петербурге началось в 2010 году. По данным властей города, в период с декабря 2014 года по май 2015 года возведение объектов фактически не велось в связи с тем, что застройщики остановили финансирование. К июню 2015 года в разряд проблемных попали 13 жилых домов.

Сейчас финансирование стройки ведется за счет трех источников: кредитные средства ПАО "Банк Санкт-Петербург" (2 млрд рублей), деньги, полученные от продажи земельного участка, ранее входившего в актив ГК "Город", а в июне приватизированного правительством города (8 млрд рублей), непроданные активы ГК "Город" (порядка 8 млрд рублей).

В 2015 году управление МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Совладелец компании Максим Ванчугов находится под арестом с октября 2015 года.

Первоначально Ванчугову вменялось хищение 2,93 млрд рублей, позже сумма уменьшилась более чем в два раза - в окончательном варианте ущерб от мошеннических действий с квартирами дольщиков составил 1,2 млрд рублей. По версии следствия, от его действий пострадали около 3,38 тыс. дольщиков.

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