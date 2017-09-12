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Производство марганцевых сплавов за 3,5 млрд рублей планируют построить в Коми

Экономика и бизнес
12 сентября, 13:07 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Проект по созданию завода включен в комплексную программу развития моногорода Инта

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СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Завод по производству марганцевых сплавов планируется построить в приполярном шахтерском моногороде Инта в Республике Коми в рамках будущей территории опережающего развития (ТОР), сообщила во вторник ТАСС руководитель администрации Инты Лариса Титовец.

"Завод марганцевых сплавов - это будет второй шаг после строительства завода карбида кальция, запуск которого намечен в Инте на 2018 год. Завод марганцевых сплавов - более дорогостоящее предприятие, затраты в него оцениваются в 3,5 млпд рублей. Это посильно будет сделать после создания в Инте территории опережающего... развития, получения соответствующих налоговых льгот и привлечения инвесторов", - рассказала руководитель муниципалитета.

Ранее сообщалось, что затраты на завод по выпуску карбида кальция оцениваются в 200 млн рублей.

По словам Титовец, сырьем для завода послужит марганец с Парнокского месторождения железо-марганцевых руд в Интинском районе, возможности его освоения обсуждаются уже более 20 лет. При этом ферросплавы, в том числе силикомарганец и силикобарий, востребованы в металлургии при производстве легированной стали.

"По сути, мы говорим о создании в Инте новой отрасли - металлургии, причем для этого не нужны огромные заводы с доменными печати, на сегодня есть компактные агрегаты. Проект по заводу марганцевых сплавов включен в комплексную программу развития моногорода Инта, которую наша команда успешно защитила", - отметила Титовец.

О моногороде

Инта - приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. заняты на единственном градообразующем предприятии города - АО "Интауголь" (находится в собственности Республики Коми под оперативным управлением Корпорации развития Республики Коми). Предприятие создано в 2017 году на основе здорового ядра, выделенного из предприятия-банкрота АО "Шахта "Интауголь".

Долги шахты оцениваются более чем в 4 млрд рублей, с апреля 2017 года добыча приостановлена. В целом, по оценкам Минпрома Коми, для модернизации и создания в Инте рентабельного угледобывающего предприятия необходимо от 3,5 млрд до 5 млрд рублей.

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