Греф: у Сбербанка нет конкретных планов по выдаче паспортов и водительских удостоверений

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Конкретных планов по выдаче паспортов и водительских удостоверений у Сбербанка в настоящее время нет, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Не планируем, пока конкретных планов нет. Мы прорабатываем историю с предоставлением определенного набора госуслуг, но это касается не эксклюзивно Сбербанка. Вообще, вектор такой, что вы можете получать услуги через любые каналы, которые для вас удобны. Одним из таких каналов мы видим наши системы", - сказал Греф.

Ранее вице-президент Сбербанка Андрей Шаров заявил, что банк планирует в 2019 году реализовать проект по предоставлению госуслуг в своих отделениях. В рамках проекта сотрудники отделений Сбербанка смогут регистрировать квартиры, выдавать паспорта и водительские права - то есть предоставлять государственные и муниципальные услуги.

По словам Шарова, тестирование проекта будет проходить в течение 2018 года, так как это принципиально новая модель обслуживания для банка.