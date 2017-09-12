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Глава Сбербанка ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок в этом году

Экономика и бизнес
12 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Если ставка рефинансирования продолжит снижаться, то вниз пойдут и ипотечные ставки, отметил Герман Греф

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам в случае соответствующих предпосылок со стороны Банка России. Об этом Греф заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможном снижении ипотечных ставок в Сбербанке до конца года.

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"В этом году давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация со ставкой рефинансирования. Если тренд [снижения ставки] продолжится до конца года, то, я думаю, что ставки на рынке пойдут вниз", - сказал Греф.

Ранее глава Сбербанка заявлял, что к концу 2017 года ожидает среднюю ставку по ипотеке на уровне ниже 10%.

С 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процентных пункта на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Таким образом, новые ставки по ипотеке Сбербанка на покупку жилья в новостройке составляют 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос по программе "Приобретение готового жилья" теперь составляет 15%.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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