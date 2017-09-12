Минпромторг: новый режим закупки авиатехники в РФ позволит заместить ее импорт

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Министерство промышленности и торговли РФ ожидает, что меры господдержки российских авиапроизводителей позволят к 2030 году полностью заместить иностранную авиатехнику на российские аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Ожидается, что указанные меры [новый режим закупки авиатехники, предусматривающий согласование с правкомиссией заказы свыше 1 млрд рублей] наряду с другими мерами государственной поддержки в перспективе приведут к полному замещению иностранной авиатехники на российские аналоги к 2030 году", - говорится в ответе пресс-службы на запрос ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что новый режим закупки авиационной и морской техники заработает с начала следующего года. В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому комиссия по импортозамещению правительства будет обладать исключительными правами регулировать все заказы свыше определенных сумм, которые будут утверждены кабинетом министров. Действие закона будет распространено на компании, где доля государства превышает 50%, и на их дочерние структуры. Рогозин уточнил, что на уровне экспертов обсуждаются такие ценовые планки отсечения, как 1 млрд рублей для самолетов, 400 млн рублей - для вертолетов, 2 млн рублей - для морской техники.

Поддержка продаж российских самолетов и вертолетов

Как сообщили ТАСС в Минпромторге РФ, ведомство принимало участие в согласовании предложений о внесении изменений в закон. "Предлагаемый порог в 1 млрд рублей, по мнению Минпромторга России, является корректным и не требует корректировки", - сообщили ТАСС в министерстве.

Введение такого порога - подготовка государства к выходу на рынок самолетов МС-21 и поддержка продаж SSJ-100, уточнили в Минпромторге. Самые популярные в России и мире самолеты Airbus 320 и Boeing 737, а также новые Embraer и Bombardier дороже 1 млрд рублей.

Что касается вертолетов, то за 400 млн рублей можно приобрести различные модели вертолетов, кроме самых дорогих - типа Bell-429 или Augusta-139, говорят в ведомстве. В целом, указанная мера направлена на поддержку продаж сертифицированной версии вертолета Ми-8 - Ми-171А2.

"Российские авиакомпании в основном берут самолеты и вертолеты в лизинг, поэтому сделки о покупке будут согласовывать лизинговые компании, принадлежащие госбанкам (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ), государству (ГТЛК) и госкомпаниям ("Ильюшин финанс")", - сообщили в министерстве.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулирование правительством РФ закупок транспортной техники может сказаться на лизинговых компаниях потому, что крупнейшие из них прямо или опосредовано принадлежат государству.