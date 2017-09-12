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Новые Apple Watch получили автономность от смартфона

Экономика и бизнес
12 сентября, 21:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Часы планируется выпустить на рынок 19 сентября

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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Apple во вторник представила новое поколение своих часов Apple Watch Series 3, которые оснащены встроенным беспроводным модемом, что позволяет часам работать независимо от iPhone.

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Ранее для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать смс-сообщения или воспроизводить музыку, пользователь должен был обязательно держать рядом свой смартфон.

Новые Apple Watch планируется выпустить на рынок 19 сентября. Потребители смогут приобретать новинку в трех цветах: белом, бледно-розовом и темно-сером. Цена составит от $149 до $199.

Часы оснащены новым двухъядерным процессором, новым микрочипом для bluetooth. Также появился альтиметр и усовершенствованный сенсор, который выводит измерение пульса на экран.

Как подчеркнул глава компании Тим Кук, уровень удовлетворения потребителей качеством часов компании составляет 97%.

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