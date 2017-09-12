Новые Apple Watch получили автономность от смартфона

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Apple во вторник представила новое поколение своих часов Apple Watch Series 3, которые оснащены встроенным беспроводным модемом, что позволяет часам работать независимо от iPhone.
Ранее для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать смс-сообщения или воспроизводить музыку, пользователь должен был обязательно держать рядом свой смартфон.
Новые Apple Watch планируется выпустить на рынок 19 сентября. Потребители смогут приобретать новинку в трех цветах: белом, бледно-розовом и темно-сером. Цена составит от $149 до $199.
Часы оснащены новым двухъядерным процессором, новым микрочипом для bluetooth. Также появился альтиметр и усовершенствованный сенсор, который выводит измерение пульса на экран.
Как подчеркнул глава компании Тим Кук, уровень удовлетворения потребителей качеством часов компании составляет 97%.