Минфин РФ увеличит на 85 млрд рублей объем предложения ОФЗ в III квартале

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ до конца сентября 2017 года увеличит объем предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале на 85 млрд рублей, сообщил ТАСС глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.

"В случае полного размещения 13 сентября заявленного объема ОФЗ квартальный план размещения ОФЗ будет полностью выполнен", - сказал он.

"Чтобы обеспечить сравнительно равномерное предложение госбумаг в оставшийся до конца года период, считаем возможным уже сейчас, до конца сентября, увеличить объем предложения ОФЗ в третьем квартале на 85 млрд рублей, что, по нашему мнению, не создаст какого-либо негативного влияния на рынок", - добавил он.

Объем предложения ОФЗ на третий квартал по плану составлял 400 млрд рублей - таким образом, он может быть увеличен до 485 млрд рублей.

По словам главы департамента, сейчас очевидно, что, определяя график аукционов в конце второго квартала, Минфин излишне консервативно оценил спрос на третий квартал. "В текущем квартале средний объем спроса составил около 81 млрд рублей в неделю, в то время как средний объем размещения - чуть больше 36 млрд рублей. В этих условиях ускоренное выполнение квартального плана было обусловлено повышенным уровнем спроса, предъявляемого участниками рынка", - отметил он.

"Как мы уже заявляли, существует вероятность увеличения Программы государственных внутренних заимствований этого года. По факту это возможно только после внесения очередных поправок в закон о федеральном бюджете, что не ожидается ранее ноября, и только в объеме, не создающем чрезмерного давления на рынок", - уточнил Вышковский. При этом Минфин исходит из того, что дополнительный объем на 85 млрд рублей на третий квартал будет размещен только в случае благоприятной рыночной конъюнктуры, заключил он.