Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин РФ увеличит на 85 млрд рублей объем предложения ОФЗ в III квартале

Экономика и бизнес
13 сентября, 9:46 UTC+3

По словам представителя Минфина Константина Вышковского, это "не создаст какого-либо негативного влияния на рынок"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ до конца сентября 2017 года увеличит объем предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале на 85 млрд рублей, сообщил ТАСС глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.

"В случае полного размещения 13 сентября заявленного объема ОФЗ квартальный план размещения ОФЗ будет полностью выполнен", - сказал он.

"Чтобы обеспечить сравнительно равномерное предложение госбумаг в оставшийся до конца года период, считаем возможным уже сейчас, до конца сентября, увеличить объем предложения ОФЗ в третьем квартале на 85 млрд рублей, что, по нашему мнению, не создаст какого-либо негативного влияния на рынок", - добавил он.

Объем предложения ОФЗ на третий квартал по плану составлял 400 млрд рублей - таким образом, он может быть увеличен до 485 млрд рублей.

По словам главы департамента, сейчас очевидно, что, определяя график аукционов в конце второго квартала, Минфин излишне консервативно оценил спрос на третий квартал. "В текущем квартале средний объем спроса составил около 81 млрд рублей в неделю, в то время как средний объем размещения - чуть больше 36 млрд рублей. В этих условиях ускоренное выполнение квартального плана было обусловлено повышенным уровнем спроса, предъявляемого участниками рынка", - отметил он.

"Как мы уже заявляли, существует вероятность увеличения Программы государственных внутренних заимствований этого года. По факту это возможно только после внесения очередных поправок в закон о федеральном бюджете, что не ожидается ранее ноября, и только в объеме, не создающем чрезмерного давления на рынок", - уточнил Вышковский. При этом Минфин исходит из того, что дополнительный объем на 85 млрд рублей на третий квартал будет размещен только в случае благоприятной рыночной конъюнктуры, заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
2
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
3
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
4
Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением
5
Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама