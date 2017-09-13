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МЭА: страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи в августе на 118%

Экономика и бизнес
13 сентября, 11:40 UTC+3

Казахстан, в частности, перевыполнил план почти в три раза

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ТАСС, 13 сентября. Страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи в августе на 118% за счет Казахстана и Азербайджана Об этом говорится в сентябрьском отчете МЭА.

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Так, Казахстан перевыполнил план почти в три раза, сократив добычу в августе на 54 тыс. баррелей в сутки при квоте в 20 тыс. Азербайджан снизил добычу в августе на 78 тыс. при квоте в 54 тыс. баррелей в сутки. Значительно добыча упала также в Мексике - на 170 тыс. вместо 100 тыс. по соглашению.

Россия в августе выполнила соглашение на 105%, снизив добычу на 316 тыс. баррелей при квоте в 300 тыс.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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