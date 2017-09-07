Силуанов: продление сделки ОПЕК+ необходимо для избежания резкого изменения цен на нефть

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти необходимо для того, чтобы избежать резкого изменения цен на нефть. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV.
"Если мы не будем продлевать, то, скорее всего, мы увидим достаточно резкое изменение цен", - сказал он.
Минфин РФ рассчитывает, что "вопрос о продлении этой сделки будет рассматриваться".
"Надеемся, что и дальше мы сможем находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования между странами ОПЕК и Россией", - добавил Силуанов.
Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК и производителями, не входящими в нефтяной картель, в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.