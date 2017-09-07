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Силуанов: продление сделки ОПЕК+ необходимо для избежания резкого изменения цен на нефть

Экономика и бизнес
7 сентября, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По словам главы Минфина РФ, Россия рассчитывает и впредь "находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования" со странами ОПЕК

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти необходимо для того, чтобы избежать резкого изменения цен на нефть. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV.

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"Если мы не будем продлевать, то, скорее всего, мы увидим достаточно резкое изменение цен", - сказал он.

Минфин РФ рассчитывает, что "вопрос о продлении этой сделки будет рассматриваться".

"Надеемся, что и дальше мы сможем находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования между странами ОПЕК и Россией", - добавил Силуанов.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК и производителями, не входящими в нефтяной картель, в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.

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