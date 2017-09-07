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Силуанов: обмен еврооблигаций состоится по плану, несмотря на ситуацию с банком "Открытие"

Экономика и бизнес
7 сентября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По словам главы Минфина, первая часть этого процесса будет осуществлена в этом году и достаточно в скором времени

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "Открытие" не повлияет на решение Минфина РФ осуществить обмен еврооблигаций, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV.

"У нас обмен еврооблигаций будет проходить в плановом порядке. Первая часть этого процесса будет осуществлена в этом году и достаточно в скором времени", - сказал министр финансов.

Силуанов отметил, что переход банка "Открытие" под контроль Банка России не меняет планов по обмену бондов. "Действительно, часть этих облигаций находится в портфеле банка "Открытие", но изменения, которые произошли в этом банке ни в коем случае не повлияют на наше намерение осуществить этот обмен", - отметил он.

Ранее Минфин РФ сообщил, что обменяет выпуски евробондов на $4 млрд с погашением в 2018, 2028 и 2030 годах на новые бумаги.

Согласно отчетности "Открытие холдинг" (головная компания банка "Открытие") по МСФО за первое полугодие, группа понизила долю владения евробондами Минфина с погашением в 2030 году ("Россия-30") до 51% на конец июня.

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