Силуанов: обмен еврооблигаций состоится по плану, несмотря на ситуацию с банком "Открытие"

Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нетМеждународная панорама 7 сентября, 21:25
AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительствомМеждународная панорама 7 сентября, 20:58
Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищенияхПроисшествия 7 сентября, 20:53
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке СирииМеждународная панорама 7 сентября, 20:38
Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условийЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:27
Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с комиссаром ООН по делам беженцевМеждународная панорама 7 сентября, 20:23
Россиянин Федосеев победил Инаркиева и вышел в третий круг Кубка мира по шахматамСпорт 7 сентября, 20:13
Новый посол РФ в США вручит верительные грамоты Трампу 8 сентябряПолитика 7 сентября, 20:00
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 19:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "Открытие" не повлияет на решение Минфина РФ осуществить обмен еврооблигаций, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV.
"У нас обмен еврооблигаций будет проходить в плановом порядке. Первая часть этого процесса будет осуществлена в этом году и достаточно в скором времени", - сказал министр финансов.
Силуанов отметил, что переход банка "Открытие" под контроль Банка России не меняет планов по обмену бондов. "Действительно, часть этих облигаций находится в портфеле банка "Открытие", но изменения, которые произошли в этом банке ни в коем случае не повлияют на наше намерение осуществить этот обмен", - отметил он.
Ранее Минфин РФ сообщил, что обменяет выпуски евробондов на $4 млрд с погашением в 2018, 2028 и 2030 годах на новые бумаги.
Согласно отчетности "Открытие холдинг" (головная компания банка "Открытие") по МСФО за первое полугодие, группа понизила долю владения евробондами Минфина с погашением в 2030 году ("Россия-30") до 51% на конец июня.