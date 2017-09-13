Квота Сбербанка в третьем транше ОФЗ-н составляет 10 млрд рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сбербанк приступил к продаже третьего транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), размер квоты банка - 10 млрд руб., сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить 2/3 от всего объема нового выпуска", - прокомментировал старт продаж ОФЗ-н вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

Ранее Минфин России сообщал о том, что 13 сентября приступит к размещению третьего транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб., дата погашения - 16 сентября 2020 г. Ставка по первому купону составит 7%, по второму - 7,5%, третьему - 8%, четвертому - 8,5%, пятому - 9,25%, а по шестому - 10,1%.

Первый транш ОФЗ-н на 15 млрд руб. Минфин начал размещать в конце апреля, второй, на ту же сумму, был запущен в начале июня. Продажей инструмента занимаются Сбербанк и ВТБ 24. Из второго транша Сбербанк получил квоту на 8,2 млрд руб., а ВТБ 24 - на 6,8 млрд руб. Но в конце августа стало известно, что Минфин отдал Сбербанку часть квоты ВТБ 24 примерно на 1 млрд руб. Таким образом, сейчас второй транш реализуется только Сбербанком.