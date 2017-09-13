Путин рассмотрит предложение об уравнении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов о том, чтобы уровнять МРОТ и прожиточный минимум уже с 1 января 2018 года. С такой инициативой глава Федерации Михаил Шмаков выступил в ходе двусторонней встречи с главой государства.

"Два дня я здесь должен поработать, в Сочи, у меня ряд международных встреч и мероприятий, потом в Москве. Я, конечно, к этому вернусь, - сказал президент. - Надо все посчитать, всем хочется побыстрее, естественно". Он подчеркнул, что в этом вопросе главное не навредить, не подорвать возможности бюджета для исполнения других важных социальных обязательств.

"Но вы правы, у нас такие возможности возникают, мы их обсуждали, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме [уровнять], - сказал президент. - Мы вернемся еще раз".

Во время встречи Шмаков выступил с инициативой одномоментно увеличить МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2018 года. "Вот почему: статистика показывает и экономика дала положительный тренд в своем развитии - на сегодняшний день для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны очень немного денег, всего около 60 млрд руб.", - сказал Шмаков. Он уточнил, что порядка 16-18 млрд руб. придутся на затраты федерального бюджета. Это могло бы позволить решить вопрос уже в начале 2018 года. "Тогда осталось бы только договориться и это оформить законом процесс автоматической компенсации в зависимости от инфляции", - добавил глава Федерации профсоюзов.

Шмаков отметил, что самые главные страхи при перераспределении средств всегда вызывает боязнь не выплатить заработную плату бюджетникам. "С этой точки зрения сегодня самый удачный момент нашей экономики, когда это можно было бы сделать", - подчеркнул он. В качестве еще одного аргумента в пользу своей инициативы Шмаков привел в пример тот факт, что для санации обанкротившихся банков государство выделяет гораздо большие деньги. Однако Путин возразил, что в этом случае речь не идет о бюджетных средствах.

Ранее Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.