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FT: президент JPMorgan назвал биткойн мошенничеством и предрек ему крах

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, сентября. /ТАСС

Джеймс Даймон признался, что без раздумий уволил бы своего сотрудника, займись он операциями c криптовалютами

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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава финансового холдинга JPMorgan Джеймс Даймон назвал биткойн мошенничеством, выразив уверенность в том, что рано или поздно эту криптовалюту ждет крах. Как пишет в среду газета Financial Times, руководитель крупного финансового конгломерата обрушился с острейшей критикой на тему криптовалюты во время выступления на конференции в Нью-Йорке 12 сентября.

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"Не может быть такого вида деловой активности, при котором люди будут вкладывать деньги в валюту, сделанную из ничего. Это не может кончиться хорошо, кого-нибудь в результате убьют, а государству придется вмешаться", - предположил он.

Сейчас известно о более чем 2 тыс. видах криптовалют, среди которых биткойн является на данный момент самой известной и используемой. Сейчас за один биткойн дают $4,2 тыс., при том, что в конце 2015 года он стоил $250. Однако столь сильное повышение его стоимости не убеждает Даймона.

"Он может стоить и $20 тыс., но в итоге он лопнет. Это мошенничество и, честно говоря, я шокирован, если кто-то не понимает, что он на самом деле из себя представляет", - отметил председатель совета директоров JPMorgan.

Даймон признался, что без раздумий уволил бы своего сотрудника, займись он подобными операциями. "Если был бы трейдер, который торговал биткойнами, я уволил бы его в ту же секунду. Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, он глуп", - объяснил он свою логику.

При этом Даймон все же предложил те сферы или страны, в которых можно использовать биткойн. "Единственный хороший аргумент, который я когда-либо слышал - если вы находитесь в Венесуэле, в Эквадоре или в Северной Корее или если вы торговец наркотиками, убийца или что-то подобное, вам лучше вести дела в биткойнах, чем в американских долларах, вы станете богаче, действуя в обход системы собственной страны. Для этого может быть рынок, но он будет очень ограниченным", - сказал финансист.

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