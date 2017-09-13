Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Ливана хочет поднять уровень экономических связей и ВТС с Россией

Экономика и бизнес
13 сентября, 15:28 дата обновления: 13 сентября, 15:29 UTC+3

Саад Харири назвал превосходным уровень политических контактов между двумя странами

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета министров Ливана Саад Харири рассчитывает поднять уровень экономических связей и ВТС до той же высоты, на которой в данный момент находятся политические взаимоотношения между двумя государствами.

Смотрите также

Путин заявил, что договоренности премьеров РФ и Ливана помогут взаимному развитию стран

Медведев: структура торговли России и Ливана становится более оптимальной

Об этом он заявил в ходе двусторонней беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

"К счастью уровень политических контактов между нашими странами превосходный, поэтому мы хотели бы довести до такого же уровня наши экономические связи и ВТС", - сказал Харири.

Ливанский премьер подчеркнул, что в ходе предстоящей беседы стороны обсудят двусторонние экономические отношения, а "также те испытания, которые приходятся на долю Ливана из-за событий в регионе". Он выразил надежду на то, что переговоры станут результативными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Харири, Саад Путин, Владимир Владимирович
Страны
Ливан Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье
3
Более 10 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за угроз взрыва
4
Более 20 вызовов с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы
5
Песков подтвердил, что Путин в Сочи примет Зарифа
6
Apple объявила цены на новые модели iPhone в России
7
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в четырех ТЦ, трех вокзалах и вузе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама