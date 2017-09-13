Премьер Ливана хочет поднять уровень экономических связей и ВТС с Россией

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета министров Ливана Саад Харири рассчитывает поднять уровень экономических связей и ВТС до той же высоты, на которой в данный момент находятся политические взаимоотношения между двумя государствами.

Об этом он заявил в ходе двусторонней беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

"К счастью уровень политических контактов между нашими странами превосходный, поэтому мы хотели бы довести до такого же уровня наши экономические связи и ВТС", - сказал Харири.

Ливанский премьер подчеркнул, что в ходе предстоящей беседы стороны обсудят двусторонние экономические отношения, а "также те испытания, которые приходятся на долю Ливана из-за событий в регионе". Он выразил надежду на то, что переговоры станут результативными.