Эксперты: ограничение госзакупок импортной мебели увеличит выпуск отечественной на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Эксперты Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России считают, что ограничение на госзакупку иностранной мебели, которое введено в России на срок с 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2019 года, будет способствовать росту производства отечественной продукции на 20%. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ограничивает допуск иностранной мебели и изделий из дерева при проведении государственных закупок. Ограничение вводится сроком на два года. Мера не затрагивает предприятия из стран Евразийского экономического союза и, по словам Медведева, вводится в качестве стимулирования отечественного рынка продукции.

"[Постановление] потенциально позволит российским мебельщикам увеличить объем производства мебели на 20%... Запрет, несмотря на то, что срок его действия ограничен двумя годами, окажет значительную поддержку отрасли, позволит российским производителям увеличить долю отечественной мебели на рынке", - сказано в сообщении пресс- службы.

По данным экспертов, импорт мебели в России на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается. Так в 2013 году объем импорта мебели в РФ составлял почти $3,6 млрд, а в 2016 году объем импорта сократился до $1,35 млрд.

Снижению импорта способствует как технологическое перевооружение мебельной отрасли, так и активная работа предприятий по снижению зависимости от импортных материалов, необходимых для производства мебели, отметили эксперты.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ за I квартал 2017 г. доля российской мебели на рынке составляет 62,5 %.

Отечественная мебель не уступает иностранной

По мнению экспертов, российская продукция не уступает по качеству зарубежной и компании обладают достаточным количеством сырья для изготовления продукции.

"В настоящее время объем импорта профиля и фурнитуры для мебели оценивается на уровне 2,5 тысячи тонн, причем более 75% импорта приходится на Китай (1,9 тысячи тонн). Обнадеживает, что объем импорта профиля и фурнитуры с 2013 по 2016 год сократился более чем в два раза (в 2013 году было импортировано 5,6 тысячи тонн)," - приводит пресс-служба слова председателя Алюминиевой ассоциации Валентина Трищенко.

По его словам, отечественная алюминиевая промышленность способна полностью удовлетворить спрос в сегменте мебельных профилей в течение ближайших двух лет, в сегменте фурнитуры - в течение пяти лет.

Интерес к отечественной мебели проявляют и иностранные покупатели, отмечают эксперты. "Наши обновленные производственные линии позволяют выпускать продукцию, по качеству сопоставимую с зарубежными образцами, но при этом по более низким ценам," - сказал президент Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, экспорт отечественной мебели в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 14%

Расширение рынка мебели позволит активизировать импортозамещение и в других направлениях: лакокрасочной, текстильной отраслях, что позволит существенно повысить конкурентоспособность российской мебели, заключили эксперты.