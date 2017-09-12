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Медведев подписал постановление, ограничивающее госзакупки иностранной мебели

Экономика и бизнес
12 сентября, 13:43 дата обновления: 12 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Меры будут действовать в течение двух лет

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Закупка иностранной мебели для государственных нужд в России будет ограничена сроком на два года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

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"Я подписал постановление, оно ограничивает допуск иностранной мебели и изделий из дерева при проведении государственных закупок. Такого рода меры вводятся сроком на два года", - сказал глава правительства, добавив, что эта мера не затрагивает предприятия из стран Евразийского экономического союза. По словам Медведева, данное ограничение "временно будет применяться" в качестве стимула "для того, чтобы наш рынок был лучше структурирован по отношению к нашим производителям".

Премьер обратил внимание, что у потребителей различных товаров и техники зачастую остается предубеждение в пользу импортной продукции. "Задача общая - и производителей, и государства - стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, но, с другой стороны, - и стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране", - пояснил Медведев.

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