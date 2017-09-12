Медведев подписал постановление, ограничивающее госзакупки иностранной мебели

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Закупка иностранной мебели для государственных нужд в России будет ограничена сроком на два года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Я подписал постановление, оно ограничивает допуск иностранной мебели и изделий из дерева при проведении государственных закупок. Такого рода меры вводятся сроком на два года", - сказал глава правительства, добавив, что эта мера не затрагивает предприятия из стран Евразийского экономического союза. По словам Медведева, данное ограничение "временно будет применяться" в качестве стимула "для того, чтобы наш рынок был лучше структурирован по отношению к нашим производителям".

Премьер обратил внимание, что у потребителей различных товаров и техники зачастую остается предубеждение в пользу импортной продукции. "Задача общая - и производителей, и государства - стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, но, с другой стороны, - и стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране", - пояснил Медведев.