Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: импортозамещение в некоторых отраслях развивается быстрее, чем планировалось

Экономика и бизнес
12 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Среди таких сфер - сельское хозяйство, ТЭК, машиностроение и радиоэлектроника

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие отечественного производства в рамках решения задачи по замещению импортных товаров и услуг в целом в России проходит неплохо, а в некоторых отраслях - быстрее, чем планировалось. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

Смотрите также

Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго

Эксперты ООН улучшили прогноз по экономике РФ и отметили успех программ импортозамещения

Объем выручки от проектов импортозамещения к 2020 году составит 500 млрд рублей

"Импортозамещение, несмотря на все сложности, в целом у нас по стране развивается достаточно неплохо. В принципиально важных для нас областях мы движемся даже быстрее, чем изначально закладывали в планах", - сказал глава правительства. По его словам, речь идет о сельском хозяйстве, ТЭК, машиностроении и радиоэлектронике, где "несколько сотен товаров уже практически находятся в серии". Медведев также отметил решение задач по импортозамещению на региональном уровне, создание местных фондов развития промышленности и широкое применение специальных инвестконтрактов.

"Тем не менее еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России", - продолжил премьер.

Комментируя проходящую в "Крокус Экспо" выставку "Импортозамещение", которую Медведев осмотрел перед началом заседания, глава правительства обратил внимание, что на ней продемонстрированы технологически сложные предметы с пометкой "Сделано в России", имеющие отношение к самым разным отраслям. "Надеюсь, что представленные на выставке технологии найдут своих заказчиков, а предприятия найдут новых партнеров. А то, что пока еще в стадии проекта - найдет своих инвесторов", - заметил премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте
5
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама