Медведев: импортозамещение в некоторых отраслях развивается быстрее, чем планировалось

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие отечественного производства в рамках решения задачи по замещению импортных товаров и услуг в целом в России проходит неплохо, а в некоторых отраслях - быстрее, чем планировалось. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Импортозамещение, несмотря на все сложности, в целом у нас по стране развивается достаточно неплохо. В принципиально важных для нас областях мы движемся даже быстрее, чем изначально закладывали в планах", - сказал глава правительства. По его словам, речь идет о сельском хозяйстве, ТЭК, машиностроении и радиоэлектронике, где "несколько сотен товаров уже практически находятся в серии". Медведев также отметил решение задач по импортозамещению на региональном уровне, создание местных фондов развития промышленности и широкое применение специальных инвестконтрактов.

"Тем не менее еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России", - продолжил премьер.

Комментируя проходящую в "Крокус Экспо" выставку "Импортозамещение", которую Медведев осмотрел перед началом заседания, глава правительства обратил внимание, что на ней продемонстрированы технологически сложные предметы с пометкой "Сделано в России", имеющие отношение к самым разным отраслям. "Надеюсь, что представленные на выставке технологии найдут своих заказчиков, а предприятия найдут новых партнеров. А то, что пока еще в стадии проекта - найдет своих инвесторов", - заметил премьер.