Мантуров: объем выручки от проектов импортозамещения к 2020 году составит 500 млрд рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объем выручки от реализации 678 проектов по импортозамещению к 2020 году составит 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своей статье, опубликованной в среду в газете "Известия".

"Минпромторг РФ поддерживает 22 отраслевых плана импортозамещения. Сейчас реализуются 678 таких проектов, по 130 из них началось производство серийной продукции, создано 16 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Объем выручки к 2020 году от реализации этих проектов составит 500 млрд рублей," - рассказал Мантуров.

По словам министра, введенные ограничения лишь ускорили развитие внутреннего производства страны, которое было запланировано ранее. При этом наиболее эффективными оказались меры, связанные с поддержкой конкретных инвестиционных проектов, ориентированных на подтвержденный спрос. Самыми прогрессивными отраслями оказались сельскохозяйственное машиностроение (рост объемов производства в 2016 г. - 59,1%), фармацевтическая отрасль (рост объема производства лекарственных средств в 2016 г. - 23,75%). Потенциалом развития также обладает отрасль машиностроения для пищевой перерабатывающей промышленности, доля импортной продукции в которой на настоящий момент составляет 80%.

Мантуров отметил, что несмотря на санкции сотрудничество с зарубежными партнерами не только не останавливается, но и набирает обороты. Так, Минпромторг заключил девять федеральных специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на реализацию проектов в различных отраслях промышленности, что заинтересовало таких крупных иностранных инвесторов, как Claas, Mazda, Gildemeister, Mercedes-Benz. Суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в рамках проектов по всем заключенным инвестконтрактам может составить не менее 154 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе - в отношении компаний энергетического сектора. Позже глава государства раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

Комментируя подписание закона, российский премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook заявил, что "России объявлена полноценная торговая война".