Чижов: США заставили ЕС усомниться в оправданности антироссийских санкций

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Несогласованность между Брюсселем и Вашингтоном вокруг принятых ранее США антироссийских санкций может подтолкнуть Евросоюз к пересмотру санкционной политики в отношении России, заявил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Может, я выскажусь чересчур оптимистично, но, может быть, это подтолкнет европейцев к пересмотру собственной санкционной политики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Чижова, последние ограничительные инициативы США в отношении России добавили европейцам сомнений относительно эффективности и оправданности такой политики. "Если говорить о том эффекте, который произвели на Европу последние инициативы Вашингтона, то мне все-таки кажется, что на этом берегу Атлантики стали задумываться: во-первых, над эффективностью санкций, сомнения в которой звучат все громче; а во-вторых, над оправданностью санкционного давления на Россию", - пояснил дипломат.
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Новый закон значительно ограничивает Дональда Трампа в возможности смягчать или отменять уже действующие ограничения в отношении Москвы. Документ обязывает президента США совершать такие шаги только с предварительного разрешения Конгресса.
В среду Трамп подписал данный закон, назвав его при этом ущербным, а ряд его положений нарушающими конституцию страны. Он также обвинил американских законодателей в ухудшении российско-американских отношений.