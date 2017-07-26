Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За принятие законопроекта было подано 419 голосов, против - лишь три.

Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

Новые карательные меры в отношении Ирана и КНДР изначально вырабатывались Палатой представителей отдельно, но в последний момент были сведены в один документ с антироссийскими санкциями.

Суть антироссийских мер

Документ облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе.

Двустороннее сотрудничество в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Удар по полномочиям Белого дома

Новый законопроект фактически сковывает по рукам и ногам американского президента в плане использования полномочий, позволяющих смягчать и отменять полностью уже действующие ограничения. Документ предусматривает, что глава администрации США сможет делать такие шаги только с разрешения Конгресса.

Президенту предписывается уведомлять законодательную ветвь власти специальными докладами о намерении существенно менять политику в отношении России. Обсуждать предлагаемые изменения Конгресс рассчитывает в течение 30 или 60 календарных дней (в зависимости от сроков направления таких отчетов на Капитолийский холм). Затем предполагается принимать резолюцию, разрешающую или запрещающую главе государства вносить предложенные коррективы в курс Вашингтона в отношении Москвы.

Окончательно устранить ужесточенный санкционный режим можно лишь приняв отдельный закон, что потребует значительных усилий.

Американская администрация прежде выступала категорически против как таких покушений на свои полномочия, так и придания силы закона режиму антироссийских санкций. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и представители аппарата Белого дома призывали Конгресс сохранить гибкость исполнительной ветви власти, позволяющую при необходимости и ужесточать, и отменять санкции в отношении России.

Дачи и газопровод

В этом смысле законопроект может стать дополнительной головной болью и применительно к решению проблемы возвращения России ее дипломатических дач в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, закрытых администрацией Обамы в самом конце своего пребывания у власти. В документе прямо говорится, что "запрет на доступ" на эти объекты, являющиеся собственностью Российской Федерации, - один из видов санкций, обретающих силу закона.

Сохранилось в законопроекте и упоминание намерения США вставлять палки в колеса реализации Россией проекта "Северный поток-2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике и якобы "помочь союзникам".

Почти все пункты законопроекта сопровождаются оговоркой о том, что в случае необходимости администрация может проигнорировать требования этого документа и не вводить санкции, если это отвечает интересам национальной безопасности США.