В Кремле ждут от США формулирования однозначной позиции по санкциям против РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В Кремле ждут, когда администрация президента США Дональда Трампа сформулирует однозначную позицию по новым санкциям против РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждаемые в Конгрессе США новые санкции против России.

"Мы уже говорили, что к санкционной теме продолжаем относиться крайне негативно, тем более, к новым инициативам, которые вовсю продвигаются в Конгрессе США, мы также относимся негативно. Что касается позиции администрации в Вашингтоне по санкционной проблематике, мы слышали определенные корректировки, и будем терпеливо ждать, когда эта позиция будет сформулирована однозначно", - сказал Песков.

При этом он отметил, что продолжение санкционной риторики Вашингтона вредит интересам не только США и РФ, но и третьих стран.

"Считаем продолжение санкционной риторики контрпродуктивным, вредящим интересам наших двух стран, а также потенциально наносящим вред интересам третьих стран, с которыми у России, несмотря на все негативные тенденции, продолжаются и развиваются торгово-экономические отношения", - сказал Песков.

В воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. "Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - сказала она.

На следующий день глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими санкциями США. По мнению главы ЕК, Брюссель "должен быть готов действовать в течение ближайших дней", если США примут меры "без учета обеспокоенности со стороны ЕС".