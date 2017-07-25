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Тиллерсон поддерживает санкции в отношении России

Международная панорама
25 июля, 23:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

В Госдепе отметили, что госсекретарь "озабочен ситуацией на Украине, внимательно следит за ней и считает, что Россия должна делать гораздо больше для урегулирования"

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон "занимает твердую позицию" по вопросу о санкциях в отношении России. Об этом заявила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать отношение госсекретаря к законопроекту о санкциях в отношении России, который сейчас рассматривает Палата представителей Конгресса США.

"Я уже говорила об этом много раз, - отметила она. - Это все еще законопроект. Госсекретарь Тиллерсон занимал твердую позицию по вопросу о санкциях в отношении России. Мы часто выступали с заявлениями о ситуации на Украине, о том, что мы намерены сохранять санкции до тех пор, пока Россия не прекратит провокационных действий на Украине, которые и были причиной санкций".

По словам Науэрт, госсекретарь "озабочен ситуацией на Украине, внимательно следит за ней и считает, что Россия должна делать гораздо больше для урегулирования".

В Конгрессе США рассматривается пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.

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Тиллерсон, Рекс
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