ЕК обсудит новые санкции США против России и возможные ответные меры

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Коллегия Еврокомиссии (ЕК) в полном составе обсудит на плановом заседании в среду проект новых санкций США против РФ, которые во вторник одобрила Палата представителей Конгресса США. ЕК рассмотрит их влияние на европейскую экономику и компании, а также возможные ответные меры ЕС.

Свои оценки ситуации представят остальным 26 еврокомиссарам замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и изменениям климата Мигель Ариас Каньете.

"Коллегия рассмотрит новые санкции США в отношении Ирана и России. Доклад об этом подготовят еврокомиссары Марош Шефчович и Мигель Ариас Каньете", - сообщил ранее представитель ЕК Маргаритис Схинас. Он подтвердил, что ЕК может рассмотреть ответные меры в отношении США.

Ранее ЕК призвала США согласовывать свои односторонние запретительные меры с партнерами и предупредила о возможных негативных последствиях этого пакета санкций для энергобезопасности ЕС. В Брюсселе также считают, что эти санкции принимаются в связи с внутриполитическими проблемами в США.

Санкционный законопроект

Американский законопроект содержит ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о санкциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти меры создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. Двустороннее сотрудничество в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в частности, блокирование банковских активов, отказ в выдаче американских въездных виз) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность, в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении Москвы новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Сохранилось в законопроекте и упоминание намерения США вставлять палки в колеса реализации Россией проекта "Северный поток-2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream-2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике и якобы "помочь союзникам".

Брюссель ответит

ЕС следит за обсуждением новых санкций в США с обеспокоенностью, учитывая энергетическую независимость Брюсселя и его интерес к безопасности в этой сфере, заявил Маргаритис Схинас 24 июля. По его словам, ЕС в настоящее время находится на связи с американскими коллегами, чтобы прояснить этот вопрос.

Представитель ЕК привел слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что ЕС готов принять ответные меры адекватно и немедленно, если необходимо.

Опасения ЕС

Как сообщила ранее газета Financial Times, в распоряжение которой попал документ, подготовленный к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля, Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры ЕС на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими санкциями США. В документе отмечается, что Брюссель должен быть готов действовать в течение ближайших дней, если США примут меры без учета обеспокоенности со стороны ЕС.

Документ предусматривает получение от администрации американского президента Дональда Трампа публичного или письменного заверения, что Вашингтон не введет санкции таким образом, что они затронут интересы Брюсселя.

Другими предлагаемыми шагами со стороны Брюсселя, как указывается в документе, могут стать принятие специального законодательства, которое бы выводило европейские компании из-под действия американских санкций, а также подготовка совместимых с нормами ВТО ответных мер. Кроме того ЕС может ввести ограничения по доступу американских компаний к европейским рынкам капитала.

Как отмечает газета, эти шаги отражают обеспокоенность Брюсселя тем, что санкции со стороны Вашингтона могут нанести удар по европейским энергетическим компаниям, участвующим в связанных с Россией проектах, включая "Северный поток-2". Власти ЕС намерены доказать, что потенциальные последствия от американских санкций для Европы распространятся намного дальше реализации одного проекта, а под удар могут быть поставлены эксплуатация и модернизация газопроводов в России, по которым газ поставляется на Украину, а также проекты по строительству трубопроводов в Каспийском регионе и освоение газового месторождения у побережья Египта.

В документе подчеркивается, что санкции могут оказать негативное воздействие и на те компании из стран сообщества, которые на законных основаниях сотрудничают с российской стороной в железнодорожной, финансовой, кораблестроительной и горнодобывающей сферах.