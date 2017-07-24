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Матвиенко: Россия выстоит, выживет и будет развиваться в случае введения новых санкций

Политика
24 июля, 13:25 UTC+3

Спикер Совета Федерации надеется, что Евросоюз не допустит новых санкций США против России

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что даже в случае введения против РФ новых санкций Россия будет развиваться.

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"Россия выстоит, выживет и будет развиваться в случае введения против нее новых санкций", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также рассчитывает, что Евросоюз не допустит новых санкций США против России, которые затрагивают его энергетический рынок.

"Санкции могут нанести вред и европейским компаниям, и европейскому бизнесу в целом. Это попытка вытеснить Россию с энергорынка Европы. Это уже посягательства на интересы европейских государств. Надеюсь, что ЕС будет отстаивать свою позицию", - сказала она в понедельник на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года.

По ее словам, любые односторонние санкции без одобрения Совбеза являются незаконными с точки зрения международного права, а если они еще и носят экстерриториальный характер, то "это уже запредельное поведение, грубо нарушающее все установленные правила и нормы".

"Евросоюз исходит из своих прагматических интересов, для европейцев наши энергоресурсы дешевле. Россия всегда есть, была и будет надежным поставщиком, плюс по транспортировке существенно ниже, да и цена ниже, поэтому такая реакция Евросоюза", - сказала Матвиенко. Она выразила мнение, что "начнется какой-то диалог, и Евросоюз свою позицию отстоит". "Будем надеяться на здравый смысл конечной редакции такого рода ограничений, если они будут приняты", - сказала спикер Совфеда.

Ранее аппарат лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердил проведение во вторник, 25 июля, голосования по законопроекту, предусматривающему введение новых антироссийских санкций. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили в документ по просьбе Белого дома положение, облегчающее процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в Палате представителей поддержит данный законопроект.

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