ВЦИОМ: россияне спокойно отнеслись к новым санкциям со стороны США

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сообщения о новых американских санкциях против России большинство россиян восприняло довольно спокойно, однако отношение к США ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.
"О новом витке антироссийских санкций, инициированном Конгрессом США, слышали 68% россиян, однако подробной информацией владеют лишь 16%. Определенные страхи в связи с возможным их негативным влиянием на нашу страну испытывают 28% наших сограждан (среди тех, кто хорошо знаком с информацией, - 39%), позитивные ожидания высказывают 9%, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений", - говорится в материалах опроса.
Оценки влияния санкций для страны в целом в июле, по отношению к марту, практически не изменились: 35% говорят о положительном эффекте и 26% считают, что санкции усугубили ситуацию в стране. Более четверти опрошенных (29%) полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества. Число граждан, почувствовавших на себе или близких негативное влияние санкций, выросло на 1%, однако 79% последствий не ощущают.
Ввести ответные санкции предлагают 19%, жестко ответить - 4%, треть россиян (29%) предлагают не реагировать. Российским властям не следует принимать активных действий в борьбе за отмену санкций, по-прежнему считают 72% респондентов. Между тем, 20% опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений (поскольку их экономические последствия слишком тяжелы).
Симпатии россиян к американскому президенту резко снизились: с 27% до 18%, одновременно с тем, вырос негатив: с 22% до 28%. Преобладает, однако, нейтральное отношение (43%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30-31 июля 2017 г методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе - в отношении компаний энергетического сектора. Документ стал результатом продолжительной работы членов обеих партий в американском Конгрессе, он был принят подавляющим числом голосов.