ВЦИОМ: большинство россиян чувствует себя счастливыми

Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"Спорт 1 августа, 11:24
Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 2,2%, до 106,6 млн тоннТранспорт 1 августа, 11:19
ВЦИОМ: большинство россиян чувствует себя счастливымиОбщество 1 августа, 11:00
Среднегодовая температура на Земле к концу века может вырасти на два градуса ЦельсияОбщество 1 августа, 10:48
Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной ОсетииСпорт 1 августа, 10:37
ТАСС – генеральный информационный партнер "Фотопарада в Угличе"Новости агентства 1 августа, 10:31
В Томске появилась первая зарядная станция для электромобилейСибирь 1 августа, 10:23
В Венесуэле задержали двух лидеров оппозицииМеждународная панорама 1 августа, 10:11
США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДРМеждународная панорама 1 августа, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, близка к историческому максимуму и составила 84%, основными факторами счастливой жизни остаются семейный очаг, здоровье и хорошая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Уровень счастья россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился - 84% в июне-июле (в марте-апреле - 85% - исторический максимум)", - говорится в сообщении. При этом индекс счастья (в диапазоне от -100 до 100 пунктов) составил 70 пунктов по сравнению с 66-ю в 2016 году, 48-ю в 2010 году и 17-ю в 1990 году.
Счастливыми россиян по-прежнему делают семья и дети - так, 33% опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, еще 14% - благодаря детям. Для каждого пятого респондента (22%) свое хорошее самочувствие и здоровье близких является необходимым условием счастья, для каждого 10-го - хорошая работа (13%). Несчастными россиян делают материальные трудности (10%), плохое самочувствие (5%), безработица (5%).
Почти половина опрошенных (47%) отметили примерно равное число счастливых и несчастливых людей в своем окружении. Более трети (38%) опрошенных считают, что большинство их знакомых и близких - счастливые люди.
"Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение - не единственный фактор, определяющий настроение людей", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июня - 1 июля 2017 года. Объем выборки 1,8 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.