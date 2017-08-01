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ВЦИОМ: большинство россиян чувствует себя счастливыми

Общество
1 августа, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Основными факторами счастливой жизни участники опроса назвали семью, здоровье и хорошую работу

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, близка к историческому максимуму и составила 84%, основными факторами счастливой жизни остаются семейный очаг, здоровье и хорошая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень счастья россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился - 84% в июне-июле (в марте-апреле - 85% - исторический максимум)", - говорится в сообщении. При этом индекс счастья (в диапазоне от -100 до 100 пунктов) составил 70 пунктов по сравнению с 66-ю в 2016 году, 48-ю в 2010 году и 17-ю в 1990 году.

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Счастливыми россиян по-прежнему делают семья и дети - так, 33% опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, еще 14% - благодаря детям. Для каждого пятого респондента (22%) свое хорошее самочувствие и здоровье близких является необходимым условием счастья, для каждого 10-го - хорошая работа (13%). Несчастными россиян делают материальные трудности (10%), плохое самочувствие (5%), безработица (5%).

Почти половина опрошенных (47%) отметили примерно равное число счастливых и несчастливых людей в своем окружении. Более трети (38%) опрошенных считают, что большинство их знакомых и близких - счастливые люди.

"Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение - не единственный фактор, определяющий настроение людей", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июня - 1 июля 2017 года. Объем выборки 1,8 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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