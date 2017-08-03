Более 83% россиян одобряют работу Владимира Путина

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 83,5% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17-23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%", - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что оценки работы председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и кабинета министров в целом за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений. Так, в последнею неделю июля работу Медведева положительно оценили 52,4% респондентов, работу правительства - 57,5%.

Согласно исследованию, в рейтинге доверия политикам стабильно высоким остается показатель Владимира Путина (в последнюю неделю его называли 50,4% респондентов). В ТОП-3 рейтинга доверия на второй строчке по-прежнему остается министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,7% по данным 24-30 июля), третью строчку по итогам последней недели июля занял лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%). При этом Жириновский по-прежнему возглавляет "антирейтинг" (по уровню недоверия): около четверти респондентов не доверили бы ему решение важных государственных вопросов (по последним данным - 25,9%), уточняется в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что в июле несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%).

Рейтинги партий

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в течение июля находился в пределах 47,9%-50,6%, в последнюю неделю месяца его среднее значение составило 50,3%. Рейтинг других парламентских партий в течение месяца также серьезно не изменился. По данным за 24-30 июля, уровень декларируемой поддержки партии ЛДПР составил 11,1%, КПРФ - 9,1%, "Справедливой России" - 5,0%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно, каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В итоговом исследовании приводится среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,9%.