Оливер Стоун раскритиковал введение США новых санкций против России

ТАСС, 4 августа. Американский режиссер Оливер Стоун подверг критике решение законодателей США об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР, назвав его идиотским и нагнетающим напряжение, схожее с тем, что было в преддверии Первой мировой войны. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Конгресс одобрил санкции против России на прошлой неделе. <...> Идиотское голосование, которое повышает напряжение и ведет к августу 1914 года", - указал режиссер.

Congress passed its Russia sanctions last week, 419-3. Senate kept pace, 98-2. Idiotic vote raising tensions further a la August 1914. — Oliver Stone (@TheOliverStone) 4 августа 2017 г.

Стоун предположил, что американские спецслужбы могли целенаправленно вводить Конгресс в заблуждение относительно якобы имевшего место вмешательства России в прошедшие в 2016 году в США президентские выборы.

"Сенат и Палата представителей не учитывают того, что американская разведка могла вводить их в заблуждение для продолжения под чужим флагом своей войны против России. Они [законодатели] не думают самостоятельно", - написал Стоун.

В июне этого года на телеканале Showtime состоялся премьерный показ четырехсерийного документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). В ходе этого интервью режиссер обсудил с президентом России конфликты на Украине, в Сирии и российско-американские отношения. Эта картина вызвала большой резонанс в Соединенных Штатах. Многие американские СМИ обвиняли ее автора в неприкрытых симпатиях к Путину.