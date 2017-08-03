Новые санкции США: Трамп как мишень

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Новый американский закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР, который подписал Дональд Трамп, вызвал вполне предсказуемую реакцию: Москва и Тегеран заявляют о твердом намерении стоять на своем и не поддаваться давлению, а Евросоюз, граждане которого также могут пострадать от санкций, занимает выжидательную позицию.

Между тем, СМИ и в США, и в Европе отмечают, что едва ли не главной жертвой нового закона стал сам американский президент, против которого явно и недвусмысленно ополчился весь американский политический истеблишмент.

Новые санкции

В среду Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Таким образом этот документ обрел силу закона. Конгресс США принял его на прошлой неделе.

Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего, энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. В то же время партнерство в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

Кроме того, закон разрешил вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного - прим. ТАСС) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность <...> в интересах правительства Российской Федерации". При этом он изменил содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязав президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Позже Трамп раскритиковал подписанный им же закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными. Он также заявил, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

"Наши отношения с Россией находятся на небывало и очень опасно низком уровне. Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал он на своей странице в Twitter, подразумевая отказ Сената США принимать законопроект об отмене ключевых положений программы льготного медстрахования Obamacare, введенной его предшественником-демократом.

Защищать интересы

В Москве на ужесточение санкций отреагировали со спокойной решимостью отстаивать свои интересы всеми законными способами. "То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", - заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook, комментируя подписанный Трампом закон, заявил, что "России объявлена полноценная торговая война". При этом он выразил уверенность, что смысла в этих мерах не будет, а Россия все равно сможет развиваться.

По мнению Медведева, то, что американский истеблишмент смог добиться подписания Трампом закона об ужесточении санкций против России, говорит о бессилии нынешней администрации. Кроме того, это, вероятно, лишь первые шаги на пути к отстранению Трампа от власти, считает премьер. Он добавил, что ужесточение санкций против РФ положило конец надежде на улучшение отношений с новой администрацией Белого дома. "Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности, отказ от решения важнейших международных проблем", - написал российский премьер.

Иран готовит ответ

О решимости дать должный ответ на новые американские санкции заявили и в Тегеране, где сочли, что подписанный Трампом закон нарушил соглашение между Ираном и мировыми державами по иранской ядерной программе.

"С нашей точки зрения, ядерная сделка была нарушена, мы продемонстрируем должную и пропорциональную реакцию на эту проблему", - заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Иран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Возможный срыв ядерной сделки вызвал озабоченность в Евросоюзе, и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини намерена воспользоваться предстоящей поездкой в Иран на церемонию инаугурации президента Хасана Роухани, чтобы обсудить реализацию СВПД в свете новых санкций США. "Верховный представитель поедет в Тегеран 5 августа на инаугурацию президента Роухани как председатель Совместной комиссии по реализации СВПД. Она встретится с иранскими официальными лицами, с которыми обсудит реализацию сделки", - сообщила в четверг в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей.

ЕС ждет, но готов действовать

Озабочены в Евросоюзе не только ходом реализации ядерной сделки с Ираном, но и возможным влиянием новых антироссийских санкций США на европейские проекты.

"Мы будем изучать, как будет реализован законопроект. Будем смотреть, повлияет ли он на европейские проекты, интересы ЕС", - заявила в четверг в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияют ли санкции США на проект строительства газопровода "Северный поток - 2".

По ее словам, ЕК "наблюдает за делом и будет сохранять бдительность". "Если они [санкции] будут затрагивать компании ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула Андреева.

Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз защитит свои интересы, если США не учтут их в процессе ужесточения санкций в отношении Москвы. Он выразил удовлетворение тем, что в подписанном Трампом законе учитываются озабоченности Евросоюза. Однако, по его словам, ЕС оставляет за собой право на ответные действия в случае, если меры, которые будут приняты, навредят его экономическим интересам.

"Мы готовы, - сказал Юнкер. - Мы должны защищать свои интересы перед лицом Соединенных Штатов, и мы будем делать это".

В Берлине более жестко отреагировали на новый американский закон. В частности, в МИД Германии заявили, что "не потерпят экстерриториального применения американских санкций к европейским предприятиям".

Трамп как мишень

Американские и европейские СМИ отмечают, что главной мишенью закона стал сам глава американской администрации, фигура которого решительно не устраивает не только соперников-демократов, но и многих сторонников-республиканцев.

"Закон, разумеется, направлен не только против [президента РФ Владимира] Путина. Он направлен и против Трампа", - пишет газета Chicago Tribune, отмечая, что таким образом американские парламентарии выразили недоверие президенту и указали на его неспособность занять жесткую позицию в отношении Москвы, которую обвиняют в том, что она якобы вмешивалась в американские выборы. "При другом президенте Конгресс и общественность могли бы счесть возможным снизить напряженность и улучшить отношения с Россией, но не при этом", - добавляет издание.

В схожем ключе высказывается и газета The Washington Post: "То, как законодатели солидарно связали Трампу руки в ситуации с санкциями против России, отражает их растущую обеспокоенность позицией Белого дома в отношении Москвы".

Косвенным подтверждением того, что американским политическим истеблишментом движет не столько стремление воздействовать на Россию, сколько страстное желание ослабить позиции Трампа, могут служить и приведенное агентством Блумберг высказывание председателя сенатского комитета по иностранным делам республиканца Боба Коркера по поводу состояния и перспектив российско-американских отношений: "Они и так уже очень плохие. И вряд ли могут стать хуже".

Впрочем, полагает немецкая газета Die Welt, новые американские санкции против России не приведут к желаемому результату, а "лишь усилят центробежные силы на Западе".

На рейтинг не повлияют

По мнению международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), новые санкции США в отношении России не повлияют на суверенный рейтинг РФ в краткосрочной перспективе.

"Поддержку текущему рейтингу России по-прежнему оказывают хорошие показатели платежного баланса и сильная бюджетная позиция; прогноз остается прежним", - процитировало доклад S&P агентство Bloomberg.

При этом к негативному влиянию на рейтинг эксперты S&P относят зависимость российской экономики от экспорта нефти и газа, а также более общие проблемы в институциональной и регулятивной сфере.

В агентстве ожидают возобновления экономического роста РФ в 2017 году благодаря повышению цен на нефть и газ, росту заработной платы в реальном выражении и смягчению денежно-кредитной политики.

Текущий прогноз основывается на том, что санкции со стороны США и ЕС останутся в силе на весь период прогнозирования. "В настоящее время неизвестно, обусловит ли новый закон о санкциях со стороны США дальнейшее ухудшение лишь умеренных, на наш взгляд, среднесрочных перспектив роста российской экономики, поскольку многое будет зависеть от того, как новый закон будет применяться на практике", - отмечается в сообщении.

В настоящее время суверенный рейтинг России от S&P находится на уровне "ВВ+", прогноз по рейтингу - "позитивный".

Новое испытание

Тем временем американские законодатели готовят отношениям России и США новое испытание: как сообщила американская газета Politico, Конгресс США работает над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), что рискует привести к еще одному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой. По ее данным, в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить Вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено договором в 1987 году.

Такие намерения у законодателей появились из-за того, что российская сторона якобы уже нарушила соглашение и теперь Вашингтону настало время дать ответ. Вместе с тем, как отмечает издание, у этого подхода в Вашингтоне есть оппоненты, которые убеждены, что такой шаг США может существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне.

Комментируя эти планы, Песков подчеркнул, что Россия остается приверженной договору РСМД и рассчитывает, что США также будут исполнять свои обязательства по этому документу. "Россия была и остается приверженной своим обязательствам по этому договору, несмотря на некоторые утверждения, которые звучали до сих пор. И, конечно, мы рассчитываем на то, что наши партнеры по этому договору будут выполнять свои международные обязательства в этом контексте", - заявил представитель Кремля.