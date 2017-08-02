Ни шагу вперед: Москва и Вашингтон продолжают обмен противоречивыми сигналами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва и Вашингтон продолжают слать друг другу противоречивые сигналы: обе стороны заявляют о стремлении нормализовать отношения, однако каждая при этом считает, что именно партнер должен сделать первый шаг навстречу.

Тем временем вместо встречных шагов происходит обмен санкциями и контрсанкциями. К тому же в Москве, судя по всему, полагают, что возможности президента Дональда Трампа влиять на ситуацию достаточно ограниченны из-за мощного внутриполитического сопротивления, поэтому рассчитывать на политические сдвиги в ближайшем будущем едва ли стоит.

Нет контакта

На противоречивость сигналов, поступающих из-за океана, указал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что он и президент Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Одновременно Тиллерсон напомнил, что документ о санкциях был принят законодателями подавляющим большинством голосов. "Президент принимает это, и все признаки свидетельствуют о том, что он подпишет данный законопроект", - сказал госсекретарь.

Тем не менее, по словам госсекретаря, американская администрация сохраняет настрой на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, но ждет встречных конструктивных шагов российских властей. "В самых первых разговорах с россиянами сразу после того, как мы пришли к власти, мы ясно им дали понять, что хотим с ними работать, но им и самим придется делать определенные шаги, чтобы снять часть нынешней обеспокоенности", - заявил Тиллерсон. По его словам, он намерен в ближайшие выходные обсудить состояние российско- американских отношений и возможные шаги по их нормализации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе встречи на полях совещаний в Маниле по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Ранее со схожими заявлениями выступил в ходе зарубежного турне вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, Трамп "на текущей неделе подпишет документ о санкциях в отношении РФ". При этом США, заявил Пенс, "хотят хороших отношений и диалога" с Россией и "выступают за отмену санкций". "Это возможно в случае отказа России от деструктивных действий", - отметил американский вице-президент.

По словам Пескова, ввиду всех этих противоречивых заявлений, а также с учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона и планирующейся встречи глав внешнеполитических ведомств США и России в Маниле контактов российского лидера Владимира Путина и президента Трампа пока не запланировано.

Под угрозой ухудшения

Ратуя за положительные сдвиги в российско-американских отношениях, Тиллерсон в то же время отметил, что на данном этапе этим отношениям грозит дальнейшее ухудшение.

"Как я указывал в ходе своего первого визита в Москву и на встречах с президентом Путиным в Кремле, а также по их завершении, отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны, и они могут ухудшиться, - сказал глава американской дипломатии. - И мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они, или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить <...> обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт".

По словам госсекретаря, пока что России и США удалось найти по меньшей мере одну область общих интересов - борьбу с терроризмом. "Мы выбрали театр в Сирии, <...> чтобы проверить свою способность работать вместе. Мы разделяем взгляд, заключающийся в том, что ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) является угрозой для наших стран. И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций", - заявил Тиллерсон.

"Дипломатический кризис"

Тиллерсон общался с журналистами по вопросам российско-американских отношений на следующий день после того, как вступило в силу решение властей РФ приостановить с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Кроме того, МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Эти ограничительные меры были приняты Москвой в ответ на закрытие российских дипломатических дач в США и выдворение 35 дипломатов и технических сотрудников в декабре минувшего года, а также в связи с принятием американскими законодателями документа об ужесточении санкций в отношении РФ.

По словам госсекретаря, решения Москвы, предусматривающие значительное сокращение численности сотрудников американских дипломатических миссий в России, неизбежно ударят по работе Госдепартамента США. "Осложняет ли это нам жизнь? Конечно, это осложняет нам жизнь", - сказал Тиллерсон.

Визовый вопрос

Между тем американские, а вслед за ними и многие европейские СМИ с подачи бывшего посла США в РФ Майкла Макфола в один голос утверждают, что сокращение численности сотрудников американских дипмиссий в России ударит прежде всего по самим россиянам, поскольку приведет к значительному увеличению сроков выдачи виз. Они также отмечают, что в связи с вынужденным сокращением работы лишатся не столько американские дипломаты, сколько российские служащие американского посольства и консульских учреждений.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "увязка сокращения числа сотрудников с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить". "Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное", - написала Захарова в Facebook.

Отметив, что "за последние 4-5 месяцев срок оформления американской визы вырос в 4-5 раз", причем не только в России, дипломат предположила, что подобная тенденция связана не с двусторонними отношениями, а с внутриполитическими проблемами в США. Ссылаясь на утечки в американских СМИ, Захарова напомнила, что в госдепе до сих пор не назначены сотрудники на многие ключевые посты, включая заместителей госсекретаря.

"Не назначены - потому что кандидатуры не получают одобрения Сената. А что творится в Сенате и кто там заказывает музыку, мы с вами и без утечек знаем: нынешний президент не имеет поддержки не только демократов, но и республиканцев", - отметила Захарова. По ее словам, "двусторонним сотрудничеством находящиеся в России американские дипломаты не занимаются уже несколько лет - его просто нет, оно силами [прежнего президента Барака] Обамы уничтожено". "Поэтому все эти разговоры о том, что сокращение сотрудников нанесет удар по консульской работе, - пустое", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Если же выдача американских виз и в самом деле будет еще больше затягиваться, то это, по мнению Захаровой, будет "удар двойного назначения": "Во-первых, по Трампу, эдакий очередной виток саботажа внешнеполитических решений. <...> Во-вторых, еще один удобный повод потроллить Москву, сделав очередную пакость россиянам и списав ее на "политику Кремля".

В филиале Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ "Инпредкадры" сообщили ТАСС, что готовы рассмотреть возможность зачисления в свой кадровый резерв сотрудников посольства США в Москве, освобожденных от своих обязанностей.