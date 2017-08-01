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Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики

Политика
1 августа, 19:16 UTC+3

Официальный представитель МИД подчеркнула, что американцы "начали пугать российских граждан усложнением и затягиванием выдачи американских виз"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Увязка сокращения количества сотрудников дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдерживает никакой критики. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Увязка сокращения числа сотрудников с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить, - написала дипломат в Facebоok. - Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное. И люди должны это знать и понимать".

"Сразу после объявления Россией об ответных мерах в отношении дипломатов и собственности США американцы начали пугать российских граждан усложнением и затягиванием выдачи американских виз, - отметила дипломат. - Брызнувшие из Вашингтона утечки объясняли, что именно сокращение числа персонала загранучреждений ударит по туристическим планам россиян".

Захарова обратила внимание на то, что Москва так и не услышала от американских коллег официальных заявлений о точном или приблизительном количестве сотрудников дипломатических и консульских учреждений США на территории России. "Для публичной полемики по визовым вопросам, которую они же и развязали, это важно, - указала она. - И если теперь нам рассказывают, что "сокращение коснется оформления виз", то логично было бы озвучить точные или приблизительные данные, сделав это официально".

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28 июля МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.

Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.

Кроме того, Россия с 1 августа приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

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Темы
Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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