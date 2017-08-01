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Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце недели

Международная панорама
1 августа, 21:51 дата обновления: 1 августа, 21:56 UTC+3

Госсекретарь примет участие в Региональном форуме АСЕАН по безопасности, который пройдет в столице Филиппин

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует провести в эти выходные дни в столице Филиппин новую личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях встреч в Маниле (по линии АСЕАН - прим. ТАСС)", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь отправится в конце недели с визитами в Манилу, Бангкок и Куала-Лумпур, чтобы обсудить в международном и двустороннем форматах урегулирование ракетно-ядерной проблемы КНДР и другие региональные вопросы.

В столице Филиппин Тиллерсон примет участие в Региональном форуме АСЕАН по безопасности, министерском совещании Восточноазиатского саммита и других многосторонних и двусторонних переговорах. 

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Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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