Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце недели

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует провести в эти выходные дни в столице Филиппин новую личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях встреч в Маниле (по линии АСЕАН - прим. ТАСС)", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь отправится в конце недели с визитами в Манилу, Бангкок и Куала-Лумпур, чтобы обсудить в международном и двустороннем форматах урегулирование ракетно-ядерной проблемы КНДР и другие региональные вопросы.

В столице Филиппин Тиллерсон примет участие в Региональном форуме АСЕАН по безопасности, министерском совещании Восточноазиатского саммита и других многосторонних и двусторонних переговорах.