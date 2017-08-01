Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце недели

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует провести в эти выходные дни в столице Филиппин новую личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях встреч в Маниле (по линии АСЕАН - прим. ТАСС)", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.
Ранее сообщалось, что госсекретарь отправится в конце недели с визитами в Манилу, Бангкок и Куала-Лумпур, чтобы обсудить в международном и двустороннем форматах урегулирование ракетно-ядерной проблемы КНДР и другие региональные вопросы.
В столице Филиппин Тиллерсон примет участие в Региональном форуме АСЕАН по безопасности, министерском совещании Восточноазиатского саммита и других многосторонних и двусторонних переговорах.