Тиллерсон: отношения России и США находятся под угрозой дальнейшего ухудшения

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Российско-американские отношения находятся на текущем этапе под угрозой дальнейшего ухудшения. С таким предупреждением выступил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как я указывал в ходе своего первого визита в Москву и на встречах с президентом [Владимиром] Путиным в Кремле, а также по их завершении, отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны, и они могут ухудшиться, - сказал глава американской дипломатии. - И мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить <...> обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт".

При этом он отметил, что "одна сфера общих интересов - это терроризм". "Мы выбрали театр в Сирии, <...> чтобы проверить свою способность работать вместе. Мы разделяем взгляд, заключающийся в том, что ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) является угрозой для наших стран. И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций", - заявил Тиллерсон.