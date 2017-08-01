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Белый дом сообщит по факту о подписании Трампом законопроекта с санкциями против РФ

Международная панорама
1 августа, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс напомнила, что заявление, в котором отмечалось о намерениях президента подписать законопроект, было сделано в выходные

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа уже сообщала о его намерении подписать законопроект, подразумевающий ужесточение санкций в отношении России, и проинформирует о подписании документа по факту. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Мы делали заявление в выходные, в котором отмечалось о намерениях президента подписать [законопроект]. Мы сообщим, когда это произойдет", - сказала она.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом в пятницу вечером заявил, что Трамп намерен подписать данный документ.

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Персоны
Трамп, Дональд
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