Богданов: американские санкции против Москвы и Тегерана нелегитимны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Санкции США против России и Ирана абсолютно нелегитимны и не способствуют выработке взаимопонимания с Вашингтоном. Об этом во вторник заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов по итогам встречи с замглавы МИД Ирана Хосейном Ансари.

"Вы знаете наши оценки, это абсолютно нелегитимные действия, которые не способствуют выработке взаимопонимания и необходимого уровня доверия между нами и американцами", - подчеркнул Богданов.

"Это, конечно, все печально, сказывается на характере наших двусторонних отношений [с США], - сказал Богданов. - Думаю, это не добавляет оптимизма в отношении того, что мы можем серьезно рассчитывать на координацию наших подходов, в том числе по целому ряду региональных вопросов, включая наши отношения с таким важным партнером и соседом как Иран".

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", должен подписать президент Дональд Трамп.