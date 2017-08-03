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ЕС оценит влияние антироссийских санкций США на европейские проекты

Экономика и бизнес
3 августа, 13:49 дата обновления: 3 августа, 14:00 UTC+3

Представитель ЕК Мина Андреева отметила, что в Брюсселе изучат, как будет реализован законопроект, в частности, в контексте строительства газопровода "Северный поток - 2"

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БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз оценит возможное влияние новых санкций США против России на европейские проекты. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы будем изучать, как будет реализован законопроект. Будем смотреть, повлияет ли он на европейские проекты, интересы ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияют ли санкции США на проект строительства газопровода "Северный поток - 2".

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По ее словам, ЕК рассмотрит внимательно "дело за делом и будет сохранять бдительность". "Если они будут затрагивать компании ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула Андреева.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, что Евросоюз защитит свои интересы, если Вашингтон не учтет их в процессе ужесточения санкций в отношении России. Он выразил удовлетворение тем, что в подписанном президентом США Дональдом Трампом в среду законе об ужесточении антироссийских санкций учитываются озабоченности Евросоюза. Однако, по его словам, ЕС оставляет за собой право на ответные действия в случае, если меры, которые будут приняты, навредят его экономическим интересам.

Новые санкции

В среду Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Таким образом этот документ обрел силу закона. Конгресс США принял его на прошлой неделе.

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Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. В то же время партнерство в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

Кроме того, закон разрешил вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность <...> в интересах правительства Российской Федерации". При этом он изменил содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязав президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

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