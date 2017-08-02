Юнкер: ЕС защитит свои интересы, если США не учтут их при ужесточении санкций против РФ

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ТАСС, 2 августа. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз защитит свои интересы, если США не учтут их в процессе ужесточения санкций в отношении России.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Юнкер выразил удовлетворение тем, что в подписанном президентом Дональдом Трампом в среду законе об ужесточении антироссийских санкций учитываются озабоченности Евросоюза. Однако, по его словам, ЕС оставляет за собой право на ответные действия в случае, если меры, которые будут приняты, навредят его экономическим интересам.
"Мы готовы, - сказал Юнкер. - Мы должны защищать свои интересы перед лицом Соединенных Штатов, и мы будем делать это".
Ранее в аппарате Белого дома подтвердили ТАСС, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Таким образом этот документ обрел силу закона. Конгресс США принял его на прошлой неделе.
Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. В то же время партнерство в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.
Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и т.п.) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность <...> в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.