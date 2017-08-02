Иран расценивает закон США об ужесточении санкций как нарушение атомной сделки

Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:45
ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:38
Около 60 человек пострадали от взрывов на военном складе в АбхазииПроисшествия 2 августа, 23:19
Бабаев: ЦСКА пока не ведет конкретных переговоров с новичкамиСпорт 2 августа, 23:17
Бабаев: ЦСКА способен обыграть любого соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:14
Сборная России по плаванию завоевала восемь медалей в первый день этапа КМ в МосквеСпорт 2 августа, 23:08
Бабаев: Акинфеев, возможно, получил сильный ушиб колена в матче с АЕКомСпорт 2 августа, 22:51
Тренера ЦСКА Гончаренко не беспокоит низкая реализация команды с игрыСпорт 2 августа, 22:45
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августаМеждународная панорама 2 августа, 22:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи назвал подписанный в среду президентом США Дональдом Трампом закон об ужесточении санкций против его страны, России и КНДР нарушением соглашения между Тегераном и мировыми державами по иранской ядерной программе. Об этом сообщило агентство Reuters.
"С нашей точки зрения, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем должную и пропорциональную реакцию на эту проблему", - цитирует агентство слова заместителя министра иностранных дел Ирана.
Ранее представитель Белого дома подтвердил ТАСС, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД.
Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.