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Иран расценивает закон США об ужесточении санкций как нарушение атомной сделки

Международная панорама
2 августа, 23:14 дата обновления: 2 августа, 23:31 UTC+3 ТАСС

Власти республики пообещали продемонстрировать "должную и пропорциональную реакцию на эту проблему"

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ТАСС, 2 августа. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи назвал подписанный в среду президентом США Дональдом Трампом закон об ужесточении санкций против его страны, России и КНДР нарушением соглашения между Тегераном и мировыми державами по иранской ядерной программе. Об этом сообщило агентство Reuters.

"С нашей точки зрения, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем должную и пропорциональную реакцию на эту проблему", - цитирует агентство слова заместителя министра иностранных дел Ирана.

Ранее представитель Белого дома подтвердил ТАСС, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД.

Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана Санкции в отношении России
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