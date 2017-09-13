Страны ОПЕК в августе выполнили план по сокращению добычи на 98%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК в августе выполнили договоренности по сокращению добычи нефти на 98%, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане.

По словам министра, уровень выполнения плана будет повышаться в будущем.

Зангане также добавил, что дальнейшее продление сделки по сокращению добычи будет обсуждаться 4 октября на международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве.

Ранее министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук говорил, что ОПЕК и другие страны, участвующие в соглашении, могут рассмотреть вопрос о продлении сделки по сокращению добычи нефти на внеочередной встрече в марте 2018 года.