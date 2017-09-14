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Генпрокуратуры 40 штатов США расследуют деятельность Equifax, ставшей жертвой кибервзлома

Экономика и бизнес
14 сентября, 3:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

Власти намерены выяснить, какие действия предпринимала компания с тем, чтобы не допустить кражи данных своих клиентов

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратуры около 40 американских штатов расследуют деятельность бюро кредитных историй Equifax, которое подверглось массированной кибератаке. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, расследование возглавляет генпрокуратура штата Иллинойс. К нему присоединились порядка 40 других штатов, сообщила представитель ведомства, отказавшись при этом перечислить их. Власти намерены выяснить, какие действия предпринимала компания с тем, чтобы не допустить кражи данных ее клиентов.

На прошлой неделе Equifax сообщила, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании.

Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.

Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) компания Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.

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