Генпрокуратуры 40 штатов США расследуют деятельность Equifax, ставшей жертвой кибервзлома

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратуры около 40 американских штатов расследуют деятельность бюро кредитных историй Equifax, которое подверглось массированной кибератаке. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
По его данным, расследование возглавляет генпрокуратура штата Иллинойс. К нему присоединились порядка 40 других штатов, сообщила представитель ведомства, отказавшись при этом перечислить их. Власти намерены выяснить, какие действия предпринимала компания с тем, чтобы не допустить кражи данных ее клиентов.
На прошлой неделе Equifax сообщила, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании.
Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.
Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) компания Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.