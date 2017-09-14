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Apple снизила цены на iPhone в России

Экономика и бизнес
14 сентября, 10:09 UTC+3

Это произошло после презентации вечером 12 сентября новых моделей - iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple снизила цены на iPhone в России в официальном интернет-магазине на следующий день после презентации новых моделей.

Как следует из информации на сайте официального онлайн-магазина Apple, снижение цен на различные смартфоны составило до 10 тыс. руб. Стоимость iPhone 6s с памятью 32 Гб теперь составляет 35,99 тыс. руб., с памятью 128 Гб - 43,99 тыс. руб. iPhone 7 с дисплеем 4,7 дюйма стоит от 43,99 тыс. руб. до 51,99 тыс. руб., с экраном 5,5 дюйма - от 52,99 тыс. руб. до 60,99 тыс. руб.

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Сразу после выхода iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб продавался по цене в диапазоне 56-57 тыс. руб., 128 Гб - около 65 тыс. руб., 256 Гб - 74-75 тыс. руб. В свою очередь iPhone 7 Plus с памятью 32 Гб стоил около 68 тыс. руб., 128 Гб - около 77 тыс. руб., 256 Гб - 86-87 тыс. руб. (в зависимости от ретейлера). Однако со времененем эти телефоны дешевели в разной степени в зависимости от продавца.

Корпорация всегда снижает цены на предыдущие модели гаджетов после выхода новых, так же поступают и ретейлеры в России. Во вторник Apple презентовала iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также iPhone X. Цены на iPhone 8 в официальном магазине будут начинаться с 56,99 тыс. pyб. за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 Гб. Цена на 4,7-дюймовый iPhone 8 с памятью в 256 Гб составит 68,99 тыс. pyб. Стоимость iPhone 8 Plus с экраном в 5,5 дюйма составит 64,99 тыс. pyб. и 76,99 тыс. pyб. за модель с емкостью 64 и 256 Гб соответственно.

Что касается флагманской модели IPhone X, то цены в России на него стартуют с 79,99 тыс. pyб. за модель с памятью в 64 Гб. Цена на модель с 256 Гб составит 91,99 тыс. руб.

Российские ретейлеры заявили о готовности оформить предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus с 22 сентября, эти смартфоны станут доступны в России с 29 сентября. Предзаказ на iPhone X начнется 27 сентября, доставка по всему миру стартует с 3 ноября. Ряд крупных ретейлеров предоставляют возможность использовать программу trade-in для покупки новинок.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман

Корпорация Apple представила свой новый флагман

Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

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