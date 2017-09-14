МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple снизила цены на iPhone в России в официальном интернет-магазине на следующий день после презентации новых моделей.

Как следует из информации на сайте официального онлайн-магазина Apple, снижение цен на различные смартфоны составило до 10 тыс. руб. Стоимость iPhone 6s с памятью 32 Гб теперь составляет 35,99 тыс. руб., с памятью 128 Гб - 43,99 тыс. руб. iPhone 7 с дисплеем 4,7 дюйма стоит от 43,99 тыс. руб. до 51,99 тыс. руб., с экраном 5,5 дюйма - от 52,99 тыс. руб. до 60,99 тыс. руб.

Сразу после выхода iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб продавался по цене в диапазоне 56-57 тыс. руб., 128 Гб - около 65 тыс. руб., 256 Гб - 74-75 тыс. руб. В свою очередь iPhone 7 Plus с памятью 32 Гб стоил около 68 тыс. руб., 128 Гб - около 77 тыс. руб., 256 Гб - 86-87 тыс. руб. (в зависимости от ретейлера). Однако со времененем эти телефоны дешевели в разной степени в зависимости от продавца.

Корпорация всегда снижает цены на предыдущие модели гаджетов после выхода новых, так же поступают и ретейлеры в России. Во вторник Apple презентовала iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также iPhone X. Цены на iPhone 8 в официальном магазине будут начинаться с 56,99 тыс. pyб. за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 Гб. Цена на 4,7-дюймовый iPhone 8 с памятью в 256 Гб составит 68,99 тыс. pyб. Стоимость iPhone 8 Plus с экраном в 5,5 дюйма составит 64,99 тыс. pyб. и 76,99 тыс. pyб. за модель с емкостью 64 и 256 Гб соответственно.

Что касается флагманской модели IPhone X, то цены в России на него стартуют с 79,99 тыс. pyб. за модель с памятью в 64 Гб. Цена на модель с 256 Гб составит 91,99 тыс. руб.

Российские ретейлеры заявили о готовности оформить предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus с 22 сентября, эти смартфоны станут доступны в России с 29 сентября. Предзаказ на iPhone X начнется 27 сентября, доставка по всему миру стартует с 3 ноября. Ряд крупных ретейлеров предоставляют возможность использовать программу trade-in для покупки новинок.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".