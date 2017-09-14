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Ethereum: привлечение финансирования в криптовалютах сопряжено с риском для инвесторов

Экономика и бизнес
14 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По словам члена наблюдательного совета фонда Владислава Мартынова, такой механизм пока "недостаточно зрелый", кроме того, многие компании привлекают средства под "сырые" проекты

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в бизнес в форме приобретения токенов (ICO - Initial Coin Offering, первичное размещение в токенах) не является инструментом для массового инвестора, так как сопряжено с высокими рисками. Об этом заявил член наблюдательного совета фонда Ethereum Владислав Мартынов в интервью ТАСС.

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ICO - это своего рода договор между бизнесом и инвестором на льготную покупку токенов - собственной "внутренней криптовалюты" проекта, которую инвестор сможет обменять на обычную криптовалюту или традиционные деньги, когда проект заработает и компания начнет оказывать услуги и/или продавать свой продукт. После запуска продукта в промышленное использование спрос на токен должен повышаться. В результате курс токена вырастет и те, кто покупал токены по стартовой цене, получат доход за счет курсовой разницы при их обмене.

"Пока это не массовая история, хотя сейчас очень много ICO-проектов. Те, кто в них инвестирует, очень сильно рискуют: многие компании - умышленно или нет - привлекают деньги под "сырые" проекты, с высоким риском невозврата. Кроме того, этот механизм еще недостаточно зрелый, что позволяет мошенникам использовать его для обмана недостаточно опытных инвесторов", - считает Мартынов.

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Многие совершенно ошибочно полагают, что токены являются аналогом акций, - пояснил он: авторы проектов ICO пишут так называемые White paper, - документы, которые описывают коммерческие, технологические и финансовые детали проекта, и в этом смысле они похожи на инвестиционные декларации. "В итоге люди думают, что покупают что-то вроде акций, в то время как покупка токена не дает никакого права ни на дивиденды, ни на долю в капитале компании", - отметил представитель Ethereum.

Формально токен - это некий инвестиционный взнос и чисто спекулятивный инструмент, который только предполагает, что курс будет расти и на этом можно будет заработать, пояснил он. А это произойдет только в том случае, после того как услуга или продукт будет запущен, на него будет спрос, бизнес-модель будет работать, приносить прибыль и, как следствие, расти спрос на токен. "Если спроса нет - тогда это пирамида", - подчеркнул Мартынов.

При этом он отметил, что привлечение финансирования путем выпуска и продажи токенов - эффективный и перспективный инструмент для тех компаний, стартапов и проектов, которым обычные средства привлечения финансирования недоступны. Но до того, как люди совершают покупку токенов, должна происходить верификация бизнес-модели и подтверждение репутации команды. "Токены должны быть интегрированы в бизнес-модель и носить коммерческий и/ или технологический, а не только спекулятивный смысл", - резюмировал он.

Полный текст интервью доступен на сайте ТАСС.

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