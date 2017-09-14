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Авиасообщение между РФ и Ираком возобновится 17 сентября

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:42 UTC+3 КАИР КАИР 14, сентября. /ТАСС

Посольство России в Ираке выразило надежду, что авиасообщение между столицами двух стран "послужит развитию экономического и торгового сотрудничества"

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МОСКВА/КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Ираком возобновится 17 сентября после перерыва в 13 лет, следует из сообщения Внукова. Первый рейс из Багдада выполнит авиакомпания Iraqi Airways в аэропорт Внуково.

Планируется, что самолет авиакомпании приземлится в Москве в 11:00 17 сентября.

ЭРанее эту информацию подтвердили в посольстве России в Ираке. Как сообщил ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства, первый полет по данному маршруту действительно запланирован на воскресенье. "Российское диппредставительство приветствует открытие иракскими авиалиниями маршрута между Багдадом и Москвой", - отмечается в заявлении. Посольство РФ выразило надежду, что авиасообщение между столицами двух стран "послужит развитию экономического и торгового сотрудничества между Россией и Ираком".

В конце августа иракский авиаперевозчик Iraqi Airways заявил о планах открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву с сентября 2017 года после 13-летнего перерыва. Об этих планах было объявлено после переговоров представителей Росавиации с послом Ирака в РФ Хайдаром Мансуром Хади, а также с представителями Iraqi Airways и компании ICM Group.

Ранее Росавиация сообщала, что возобновление авиасообщения состоится в сентябре.

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