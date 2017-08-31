Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирак с сентября планирует возобновить авиасообщение с Россией

Экономика и бизнес
31 августа, 15:10 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС

После 13-летнего перерыва иракский авиаперевозчик Iraqi Airways планирует открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Иракский авиаперевозчик Iraqi Airways планирует открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву с сентября 2017 года после 13-летнего перерыва. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального агенства воздушного транспорта РФ (Росавиации) по итогам переговоров с главой российского ведомства Александром Нерадько с послом Ирака в РФ Хайдаром Мансуром Хади, а также с представителями авиакомпании Iraqi Airways и компании ICM Group.

"После 13-летнего перерыва иракский авиаперевозчик Iraqi Airways планирует открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы практической реализации планов по началу полетов между странами. Со своей стороны руководитель Росавиации поприветствовал инициативу иракской стороны, что, несомненно, будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Ираком, а также укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Персоны
Нерадько, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
3
Биография Людмилы Рюминой
4
Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции
5
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
6
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
7
Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама