Ирак с сентября планирует возобновить авиасообщение с Россией

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Иракский авиаперевозчик Iraqi Airways планирует открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву с сентября 2017 года после 13-летнего перерыва. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального агенства воздушного транспорта РФ (Росавиации) по итогам переговоров с главой российского ведомства Александром Нерадько с послом Ирака в РФ Хайдаром Мансуром Хади, а также с представителями авиакомпании Iraqi Airways и компании ICM Group.

"После 13-летнего перерыва иракский авиаперевозчик Iraqi Airways планирует открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы практической реализации планов по началу полетов между странами. Со своей стороны руководитель Росавиации поприветствовал инициативу иракской стороны, что, несомненно, будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Ираком, а также укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта.