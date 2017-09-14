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ЦБ не согласен с предложением Минфина ввести трехлетние полисы ОСАГО

Экономика и бизнес
14 сентября, 19:16 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, сентября. /ТАСС

В Банке России возникли вопросы, как считать убыточность по трехлетнему горизонту и что делать с тарифом

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России не согласен с предложением Минфина ввести полисы ОСАГО сроком на три года, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Международного банковского форума в Сочи.

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"На данный момент мы не согласны с рядом поправок, которые с первого взгляда выглядит очень интересными, но когда начинаешь влезать вглубь их реализации, то возникает большое количество вопросов. Приведу пример - полис на три года. Встают вопросы, как считать убыточность по трехлетнему горизонту, соответственно, что делать с тарифом, - сказал Чистюхин. - Ведь тариф считается по каждому клиенту, исходя из его личностных характеристик, ведь за три года могут быть совершены аварии или, наоборот, безаварийная часть может отъездить, а скидок не будет".

Цена полиса ОСАГО для конкретного водителя зависит от коэффициента "бонус-малус", который пересчитывается раз в год. Коэффициент увеличивает цену для аварийных и молодых водителей (до 2,45 раза) и уменьшает для безаварийных (скидка до 50%).

В четверг Минфин опубликовал для публичного обсуждения проект поправок в закон об ОСАГО. Ведомство предлагает устанавливать срок действия полиса кратным одному году - не менее года и не более трех (сейчас только год), а также ввести три варианта лимитов в ОСАГО - 500 тыс. рублей (как сейчас) и дополнительно 1 млн и 2 млн рублей, которые клиент сможет выбрать по соглашению со страховщиком. Также Минфин предлагает ввести в ОСАГО ряд дополнительных коэффициентов, зависящих от стиля вождения водителя и соблюдения им правил дорожного движения.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, регулирование ОСАГО показало свою неэффективность, система требует комплексных изменений, "направленных на повышение качества удовлетворения потребностей страхователей". Необходимо уйти от жесткого регулирования ОСАГО и обеспечить конкуренцию страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам, считают в Минфине.

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