Подгузов: "Почта России" должна превратиться в современную цифровую компанию

ГОРКИ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава "Почты России" Николай Подгузов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что необходимо построить "умную цифровую логистическую IT экосистему" компании.

"Без этого, на мой взгляд, невозможно качественно выполнить задачу обеспечения почтовой связи на всей территории нашей страны и осуществить повышение производительности труда, и через это обеспечить высокий или достойный уровень оплаты труда работников предприятия", - подчеркнул Подгузов.

Он сообщил, что "Почта России" в 2017 году уже увеличила объем обработки почтовых отправлений с товарным вложением почти на 30%.

"Люди в "Почте России" в большинстве своем - люди неравнодушные и болеющие за результат. 2017 год характеризуется растущим объемом почтовых отправлений с товарными вложениями. В этом году мы готовимся обработать около 620 млн такого рода отправлений против 475 млн в прошлом году", - сказал Подгузов.

Он добавил, что компания активно вводит в строй дополнительные сортировочные мощности, модернизирует старые. "Закупили более тысячи отечественных автомобилей - это УАЗ, Lada, ГАЗ для доставки отправлений", - отметил глава "Почты России".

Несмотря на сложные задачи, которые стоят перед компанией, Подгузов уверен, что с ними удастся справиться. "Это задачи операционного характера. Но, конечно, нам нужно думать о развитии, о превращении "Почты России" в современную цифровую компанию", - подчеркнул он.