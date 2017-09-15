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Подгузов: "Почта России" должна превратиться в современную цифровую компанию

Экономика и бизнес
15 сентября, 10:25 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 15, сентября. /ТАСС

На встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым глава "Почты России" отметил, что без этого "невозможно качественно выполнить задачу обеспечения почтовой связи на всей территории нашей страны"

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ГОРКИ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава "Почты России" Николай Подгузов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что необходимо построить "умную цифровую логистическую IT экосистему" компании.

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"Без этого, на мой взгляд, невозможно качественно выполнить задачу обеспечения почтовой связи на всей территории нашей страны и осуществить повышение производительности труда, и через это обеспечить высокий или достойный уровень оплаты труда работников предприятия", - подчеркнул Подгузов.

Он сообщил, что "Почта России" в 2017 году уже увеличила объем обработки почтовых отправлений с товарным вложением почти на 30%.

"Люди в "Почте России" в большинстве своем - люди неравнодушные и болеющие за результат. 2017 год характеризуется растущим объемом почтовых отправлений с товарными вложениями. В этом году мы готовимся обработать около 620 млн такого рода отправлений против 475 млн в прошлом году", - сказал Подгузов.

Он добавил, что компания активно вводит в строй дополнительные сортировочные мощности, модернизирует старые. "Закупили более тысячи отечественных автомобилей - это УАЗ, Lada, ГАЗ для доставки отправлений", - отметил глава "Почты России".

Несмотря на сложные задачи, которые стоят перед компанией, Подгузов уверен, что с ними удастся справиться. "Это задачи операционного характера. Но, конечно, нам нужно думать о развитии, о превращении "Почты России" в современную цифровую компанию", - подчеркнул он.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич
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