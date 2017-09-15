ЦБ РФ ведет консультации с банками по снижению рисков удаленной идентификации

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с кредитными организациями и представителями телекома снижение рисков от введения удаленной идентификации клиентов банков, сообщил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Риск в этом определенный есть, но мы совместно с банками и технологическими компаниями, телекомом, обсуждаем, как это дело закрыть. Но я бы сказал, что эффект от этого (введения удаленной идентификации - прим. ред.) выше, в том числе и безопасности, поскольку уровень идентификации станет все-таки выше", - сказал Сычев в кулуарах Международного банковского форума.

Проект закона был внесен в Госдуму главой комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым. Документ предполагает использование механизма удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации - физического лица с использованием его биометрических персональных данных, а также сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации для открытия счета (вклада) клиенту без его личного присутствия.

В четверг, 14 сентября, правительство России дало положительный отзыв на соответствующий проект закона. При этом, по мнению кабмина, в законопроекте необходимо предусмотреть меры защиты биометрических персональных данных граждан в создаваемой информационной системе на этапе их сбора, обработки, направления, хранения и предоставления. Кроме того, следует предусмотреть меры ответственности за их нарушение.